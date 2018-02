Campania: Cantalamessa (Lega), bene l'arresto di D'Acunzo. Ora maggiori controlli

- "Sono soddisfatto per l'operato dei carabinieri che hanno assicurato alla giustizia l'assalitore del povero Antonio Malinconico. Purtroppo, ancora un volta, dei giovanissimi si rendono protagonisti di azioni criminali efferate. Resta da capire ora che cosa deciderà il giudice e quale sarà la pena. E' impensabile che si debba rischiare la vita per motivi così futili. La questione della certezza della pena è uno dei nostri obiettivi che, come Lega, chiediamo a gran voce da anni. Quello che accade, in particolare nelle ore della movida, è sconcertante. Ormai si rischia la vita anche in pieno giorno, semplicemente per prendere un treno della Circumvesuviana. E' all'ordine del giorno la lamentela degli utenti che finiscono vittime del balordo di turno. Chiediamo, oltre alla certezza della pena, anche punizioni severe e maggiori controlli di prevenzione. Il cittadino ha il diritto di sentirsi sicuro, tanto a casa sua, quanto per strada". Così Gianluca Cantalamessa, coordinatore della Lega in Campania. (Ren)