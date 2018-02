Campania: presentata la legge regionale per l'editoria

- "Abbiamo dato risposta ad una parte del mondo del lavoro qualificata, professionalizzata ed essenziale per le funzioni democratiche da tutelare". Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi, nel corso della conferenza di presentazione della legge in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale, approvata dal consiglio regionale della Campania. La legge, che si attendeva da 18 anni, prevede uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per il triennio 2018-2020. "Non si può dire che non sia stata una legge ben meditata", ha detto De Luca, sottolineando l’importanza di alcuni contenuti, "dal capitolo sulla trasparenza e valorizzazione delle competenze alla disciplina degli uffici stampa degli enti pubblici, al sostegno al sistema informativo locale". (segue) (Ren)