Mutilazioni genitali femminili: Matera (Fi-Ppe), bene impegno Ue ma strada ancora in salita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aberrante pratica delle mutilazioni genitali femminili conta oggi almeno 200 milioni di bambine e ragazze vittime in 30 Paesi del mondo. Questo fenomeno colpisce anche le giovani migranti che vivono nel nostro territorio: una ricerca dell'Università degli Studi Milano-Bicocca rivela che sono tra 61.000 e 80.000 le donne presenti in Italia sottoposte durante l'infanzia alla mutilazione dei genitali". Lo ha sottolineato l'onorevole Barbara Matera (Fi), europarlamentare del Ppe, a margine dell'interrogazione orale presentata sul tema, oggi, al commissario europeo per l'uguaglianza di genere, Vera Jourova. (segue) (Ren)