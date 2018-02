Campania: Mocerino (Caldoro presidente), passo dopo passo nasce la 'legge Salva bambini' (2)

- "In Italia, secondo i dati ufficiali dell'Istat, il 27% delle morti classificate come 'accidentali' nei bambini avviene per soffocamento da inalazione di cibo o di un 'corpo estraneo'. Gli incidenti, che provocano danni seri, sono sempre più numerosi e i casi fatali aumentano. I dati sono allarmanti: è stimato che in Italia ogni anno perdono la vita 50 bambini, circa un bambino a settimana. Nella Regione Campania - è scritto nella relazione che accompagna la legge, già depositata - nel 2013 hanno perso la vita due bambini, uno era a scuola ed uno a casa con i propri genitori". (Ren)