Napoli: domani la presentazione del musical La Divina Commedia (2)

- Il cast: Antonello Angiolillo, nei panni di Dante; Myriam Somma e Noemi Bordi sono Beatrice; Andrea Ortis è Virgilio; Francesco Iaia nel doppio ruolo di Caronte e il conte Ugolino; Federica Basile e Mariacarmen Iafigliola in Pia dè Tolomei; Angelo Minoli in Ulisse e Catone e, infine, Manuela Zanier e Rosy Bonfiglio in Francesca da Rimini e Matelda. Lo spettacolo, dalla durata di due ore e mezza, proporrà scenografie che prendono vita cambiando in pochi attimi e trascinano lo spettatore negli inferi disperati in un momento e nell’atmosfera aurea del Paradiso nell’attimo dopo e, in mezzo a questi, il viaggio di Dante. Prodotta dalla Mic - Musical International Company e con il patrocinio della Società Dante Alighieri, dal suo debutto La Divina Commedia Opera Musical toccherà altre importanti città e sarà in Tour fino alla primavera 2018: al Teatro Ciak di Milano dall’8 all’11 Marzo e al Teatroteam di Bari dal 15 al 18 Marzo. Oltre alle rappresentazioni serali in programma molte matinée per le scuole. (Ren)