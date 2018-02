Napoli: Ronghi, 'Sud protagonista' ritorna in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritorna in campo 'Sud protagonista', il movimento politico territoriale che parte dalla Campania per rappresentare al meglio le esigenze e l'orgoglio del popolo meridionale che non può essere rappresentato dal neo 'Garibaldi', Salvini". E' quanto rende noto Salvatore Ronghi che terrà una conferenza stampa, giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 15,30, nella sala riunioni di "Eccellenze Campane", in via Benedetto Brin n. 69, Napoli, per la presentazione del movimento politico regionale composto da varie associazioni e movimenti territoriali. Alla conferenza stampa parteciperanno, insieme con Ronghi, nella qualità di presidente dell'associazione "Nuove Socialità", il presidente di "Alleanza democratica", Giancarlo Travagin, il presidente di "Città nuove Caserta", Massimo Rossi, il sindaco di Roscigno e vice segretario agli enti locali, Pino Palmieri, il presidente di "Più sud" Vincenzo Tavoletta, il Sindaco di San Cipriano Picentino, Gennaro Aievoli, la rappresentante di "Donna e" nella Consulta Regionale sulla Condizione della Donna, Imma Guariniello, il fondatore del "Comitati Due Sicilie", Pasquale Pollio.(Ren)