Welfare: Daniele (Pd), incrementare le politiche sociali è una scelta di civiltà

- "Ritengo che uno dei maggiori indicatori del livello di civiltà di una società sia rappresentato da come vengono usate le proprie risorse per consentire alle donne di poter esercitare il proprio diritto di madri e di lavoratrici". A dichiararlo il consigliere regionale della Campania del Pd, Gianluca Daniele, per il quale "prevedere strutture adeguate dove poter lasciare i propri figli è indispensabile". "Per questo - ha proseguito Daniele - ho accolto con estremo favore la scelta della Regione Campania di destinare 38 milioni alla costruzione di nuovi asili nido e per il sostegno alle famiglie disagiate con figli. In particolare 28.8 milioni di euro sono destinati a progetti per il potenziamento, la costruzione, la gestione di nuove strutture e di posti nido, mentre ulteriori 9.4 milioni sono destinati al sostegno economico alle famiglie con figli al di sotto dei 36 mesi che usufruiscono dei posti nido". "Questo intervento - ha concluso il consigliere - si aggiunge alle numerose misure già esistenti e ai 45 milioni di euro di investimenti complessivi già sbloccati e, oltre ad essere un segnale di civiltà per la nostra regione, servirà anche all'economia generale se consideriamo i cantieri che si apriranno e i nuovi posti di lavoro che si genereranno".(Ren)