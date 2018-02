Napoli: domani la cerimonia di consegna di strumenti musicali per i ragazzi di Forcella

- Domani, alle 10.45, allo Spazio Comunale Piazza Forcella di via Vicaria Vecchia 23, a Napoli, si terrà la cerimonia di consegna dei primi 20 strumenti musicali raccolti dai "Laboratori Musicali Annalisa Durante" in favore dei ragazzi di Forcella. I Laboratori Musicali sono promossi dall'assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli con l'Associazione "Annalisa Durante", in partenariato con "I Ragazzi di Scampia – Aurora Musicale", "Zonta International Club Napoli" e l'"Istituto Comprensivo Adelaide Ristori". Ai laboratori partecipano attualmente 60 ragazzi, di età compresa tra 7 e 16 anni, seguiti da 9 docenti professionisti che hanno aderito al progetto a titolo gratuito. (segue) (Ren)