Napoli: Palmieri (trasparenza), centro direzionale attanagliato dal degrado

- "Oggi la commissione congiunta Giovani e Qualità della vita ha scattato una fotografia perfetta del degrado che attanaglia il Centro Direzionale: criminalità diffusa, prostituzione, insicurezza generale per i cittadini che 20/25 anni fa decisero di andare a vivere in quel quartiere. Una situazione uguale, se non peggiore, a quella del 2011 quando il sindaco de Magistris prese le redini di questa amministrazione, con l'aggravante che il progetto del raddoppio del Centro Direzionale è fermo al palo e le aree sgombrate all'uopo risultano abbandonate. Penso ad esempio all'ex mercato ortofrutticolo, diventato intanto un campo rom abusivo dove vivono circa 300 persone, tra cui molti bambini, in condizioni davvero inaccettabili". Lo ha scritto in una nota il consigliere del comune di Napoli, Domenico Palmieri, presidente della commissione Trasparenza. (segue) (Ren)