Campania: presentati questa mattina gli sportelli lavoro Fmts e Cisl a Salerno e Nocera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati questa mattina, mercoledì 7 febbraio, i due Sportelli lavoro nati dalla collaborazione tra la Cisl Salerno e Formamentis, ente di formazione ed agenzia per il lavoro che offre servizi in materia di lavoro e si occupa principalmente di politiche attive. Le attività si rivolgono anche alle imprese per ricerca e selezione, attivazione di tirocini extracurriculari, Legge 68/99. Con l'apertura degli sportelli nasce una rete che vuole rappresentare un aiuto concreto per tutti coloro che ne hanno necessità, in linea con una nuova concezione del sistema dei servizi per il lavoro. Nell'ambito delle attività degli sportelli sarà possibile prendere parte a incontri periodici su specifiche tematiche. Gli Sportelli offrono anche la possibilità di essere inseriti in una banca dati in modo da essere sempre informati su opportunità di lavoro e formazione. (Ren)