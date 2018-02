Napoli: attività anti estorsione della polizia, 4 arresti

- In due distinte operazioni, la polizia ha arrestato quattro pregiudicati con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Una quinta persona è stata denunciata con le stesse accuse. Tre estorsori sono stati bloccati dagli agenti della squadra mobile in un condominio del quartiere Vomero di Napoli dove i malviventi si erano recati per riscuotere tremila euro di pizzo, due giorni prima chiesti al titolare di una ditta impegnata in lavori di ristrutturazione. Due sono stati arrestati: si tratta di Maurizio Cangiano, 36 anni, e di Raffaele Corvino, di 38 anni. Un terzo complice, che attendeva i primi due in un'auto, è stato denunciato. Altre due persone, anche loro con precedenti penali, sono state arrestate ieri mattina: si tratta di Luigi Perrotta, di 58 anni, e di Massimiliano Nicosia, di 48 anni. Entrambi si erano recati in un cantiere edile di piazza Ottocalli per chiedere una tangente, lamentandosi del fatto che i lavori condominiali erano iniziati senza il loro avallo. Il titolare ha denunciato l'episodio a un'associazione antiracket e sono scattate le indagini. Gli agenti della squadra mobile hanno atteso che tornassero nel cantiere per riscuotere il pizzo e poi li hanno arrestati.(Ren)