Bacoli: Nappi (Fi), la casa è un diritto su cui la burocrazia non deve speculare

- "La casa è un diritto. La stato e la burocrazia non possono rendere un problema sociale un’occasione per speculare. Abbiamo visto la scorsa estate, con la scossa di terremoto ad Ischia, che anche dal punto di vista amministrativo sono stati commessi macroscopici errori, pagati dai cittadini. A Bacoli c’è bisogno di aria fresca, aria nuova, soprattutto di una nuova visione con cui affrontare l’emergenza perenne legata a questo tema. La buona politica ha il dovere di trovare le risposte, senza nascondere la polvere sotto il tappeto". Così Severino Nappi, Responsabile Forza Italia Politiche per il Sud e candidato alla Camera dei Deputati in Campania 1 collegio 09 Ischia - Pozzuoli. (Ren)