Napoli: per protestare contro visita Erdogan attivisti occupano Camera Commercio

- Alcuni attivisti del comitato 'Napoli per Afrin' hanno occupato simbolicamente la sede della Camera di Commercio di Napoli esponendo su uno dei balconi della facciata uno striscione di protesta per la visita del presidente turco Erdogan a Roma. Su altri striscioni si leggeva scritto: 'Erdogan no welcome' e 'Stop bombing Afrin'. I manifestanti hanno sventolato bandiere con l'immagine del leader curdo Abdullah Ocalan, cittadino onorario di Napoli, detenuto in regime di massima sicurezza nell'isola di Imrali.(Ren)