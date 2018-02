Napoli: porto volano economia ma vanno migliorate infrastrutture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento ha messo in evidenza l'importanza del ruolo svolto dall'Oiv nella pubblica amministrazione, attraverso la testimonianza di esperti che già operano in importanti enti statali". "L'Oiv ha compiti fin troppo ampi, invero, poiché deve intervenire finanche nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza imposti alle P.A. – ha sostenuto Vincenzo Presutto, presidente della Commissione di studio Oiv - in questo periodo la normativa si sta rapidamente evolvendo, valorizzando finalmente la funzione di questo organismo, a comporre il quale i commercialisti sono chiamati in veste di candidati ideali, considerate le loro competenze specialistiche". All'incontro hanno partecipato anche Pietro Bevilacqua, Oiv dell'Autorità di Sistema Portuale Tirreno Centrale e Maurizio Carotenuto, vicepresidente della Commissione di studio Oiv. (Ren)