Open government: la Regione Campania scelta come best practice per l'European Leaders' Forum (2)

Napoli, 06 feb 10:44 - (Agenzia Nova) - L'European Open Governemnt Leaders' Forum riunisce policy-maker, alti dirigenti pubblici ed esperti di alto livello provenienti da governi e ong europee ed è organizzato ogni anno per discutere del ruolo della società civile nei processi decisionali pubblici al fine di assicurare processi trasparenti ed efficienti. Quest'anno il Forum è organizzato dal governo italiano in qualità di presidente di turno ad apertura della settimana europea dell'Open Governemnt che avrà luogo dal 5 all'11 febbraio. A rappresentare la best practice della Regione Campania saranno il professor Pier Luigi Petrillo, Capo dell'ufficio legislativo della Regione, e l'avvocato Cecilia Honorati, componente del Nusar – Nucleo per il supporto e l'analisi della regolazione della Regione Campania. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata