Elezioni: Cirielli (FdI), dal Pd truffa elettorale sulla bretella Agropoli-Eboli. Anas non ha stanziato fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vincenzo De Luca ricorre a metodi da Prima Repubblica per racimolare voti in una campagna elettorale che si annuncia disastrosa per il Pd, sfornando l'ennesima 'balla' elettorale": è quanto ha scritto in una nota, Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia e capolista del partito di Giorgia Meloni alla Camera nel collegio di Salerno, commentando la notizia riportata questa mattina dai quotidiani della futura realizzazione dell'arteria di collegamento tra Agropoli ed Eboli. "Si tratta di un'altra bugia elettorale del governatore De Luca", ha spiegato Cirielli, ricordando come nel piano di investimenti dell'Anas fino al 2022 non siano stati stanziati fondi per la bretella Agropoli-Eboli. "Un suggerimento a De Luca e ai suoi sodali di cambiare strategia e usare un olio migliore per la frittura; il popolo salernitano è abbastanza intelligente per cascare nell'ennesima truffa elettorale dei governi del Pd", ha concluso Cirielli. (Ren)