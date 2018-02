Mutilazioni genitali femminili: Matera (Fi-Ppe), bene impegno Ue ma strada ancora in salita (2)

- "Contro questa inaccettabile pratica, figlia di una inaccettabile sottocultura patriarcale, la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, pur importantissima, non basta. Né bastano le norme nazionali contro le mutilazioni", ha aggiunto Matera, per la quale "serve un lavoro culturale molto profondo e capillare, nel nostro Paese come nel resto del mondo, su quei principi e quei valori di inviolabilità e integrità psico-fisica della donna che sono alla base del diritto alla vita". "L'impegno dell'Onu e dell'Unione Europea, oggi confermato ai più alti livelli istituzionali con il commissario europeo per l'uguaglianza di genere, Vera Jourova, e il nostro capogruppo Manfred Weber insieme al commissario Miguel Cañete, costituiscono la testimonianza di un impegno concreto che fa ben sperare". (Ren)