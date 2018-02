Napoli: Verdi, Anas faccia chiarezza su apertura carreggiata nord della statale 268

- "Ora basta, l'Anas non continui a prendere in giro chi vive o lavora nell'area vesuviana e, in particolare i sommesi, perché è inaccettabile che, a distanza di due mesi dal 9 dicembre 2017, data prevista per l'apertura, ancora non si sappia quando sarà aperta la carreggiata Nord della strada statale 268 del Vesuvio interessata da lavori di ammodernamento tra Ottaviano centro e Somma Vesuviana e Somma Vesuviana Cupa di Nola". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli e il capogruppo del Sole che ride nel Consiglio comunale di Somma Vesuviana, Salvatore Esposito, per i quali "il fatto che sul sito ci sia ancora l'annuncio dell'inaugurazione per il 9 dicembre è quasi un'offesa al rispetto che si deve alle popolazioni del vesuviano che aspettano l'apertura di quella parte della statale con ansia per ridurre i tempi di percorrenza e l'inquinamento in città". (segue) (Ren)