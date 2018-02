Napoli: Verdi, Anas faccia chiarezza su apertura carreggiata nord della statale 268 (2)

- "Tra l'altro, come ha sottolineato il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, la mancata apertura di quel tratto di strada statale aumenta il traffico interno ai centri del vesuviano e ora si ritroverà a dover fronteggiare le spese necessarie a rifare il manto stradale in gran parte della città", hanno aggiunto Borrelli ed Esposito, per i quali "quella spesa peserà ingiustamente sul bilancio comunale ed è giusto capire se ci sono le condizioni per chiedere i danni all'Anas". "Ora vogliamo chiarezza sui tempi di riapertura e l'Anas non può continuare a nascondersi dietro la scusa delle cattive condizioni meteorologiche", hanno concluso i Verdi che, con il sindaco Di Sarno, hanno discusso della questione questa mattina nel corso dell'inaugurazione della prima Comunità locale sostenibile del Mezzogiorno a Somma Vesuviana e ne hanno parlato anche con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, chiedendo "un intervento immediato per chiedere notizie certe ai vertici regionali e nazionali dell'Anas". (Ren)