Campania: Mocerino (Caldoro presidente), passo dopo passo nasce la 'legge Salva bambini'

- "Ci siamo, passo dopo passo, stiamo costruendo una grande battaglia di civiltà". Cosi Carmine Mocerino, consigliere regionale della Campania ed iscritto al Gruppo Caldoro Presidente, dopo l'ultimo via libera in Commissione sanità sulla proposta di legge 'Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare'. "La sintesi della stampa e degli osservatori che parlano di una 'Legge Salva bimbi' rende l'idea del nostro sforzo. La prevenzione per i più piccoli, la tutela vera dei nostri bambini, passa – ha ricordato Mocerino -da provvedimenti concreti". Il testo è sottoscritto anche dai colleghi Stefano Caldoro, Mario Casillo, Armando Cesaro , Raffaele Topo e dal presidente D'Amelio, in collaborazione con ll'Associazione SalvaBimbi onlus. (segue) (Ren)