Campania: Gaetano Panico eletto segretario regionale Ugl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Gaetano Panico il nuovo segretario regionale della Ugl Campania. Quarantaquattro anni, acerrano, segretario regionale del Terziario e Servizi, Panico e' stato eletto all'unanimita' dal Congresso regionale, riunitosi oggi a Napoli. "La disoccupazione, soprattutto giovanile, e il lavoro precario ed illegale sono le grandi emergenze della Campania - ha sottolineato Panico - per dare risposte efficaci e concrete in un mondo del lavoro che e' divenuto una trincea intendo dare nuovo slancio all'azione del nostro sindacato e puntare su una nuova sinergia con la Regione Campania e con gli altri sindacati per vincere queste importanti sfide". "Tra le priorita' - ha aggiunto Panico - c'e' la proroga delle scadenze degli ammortizzatori sociali, che devono servire anche al reinserimento lavorativo, e nuove misure per il lavoro giovanile che non possono limitarsi a Garanzia Giovani. Inoltre, e' mia intenzione rilanciare iniziative finalizzate alla sicurezza del lavoro, visto il drammatico incremento di.morti bianche e di illegalita' diffusa che caratterizza il mondo del lavoro in Campania. Sono certo che il cammino intrapreso oggi sapraùà dare alla Ugl Campania nuovo slancio per renderla protagonista nello scenario economico e sociale della nostra Regione". (Ren)