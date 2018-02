Elezioni: Mercogliano (FdI), mia candidatura a difesa della famiglia e della cristianità

- "Sono in campo per dare continuità alla mia battaglia pro life e pro family iniziata qualche anno fa con l'organizzazione della mobilitazione campana per i Family day del 2015 a Piazza San Giovanni e del 2016 al Circo Massimo, proseguita con la candidatura a Sindaco di Napoli nel giugno del 2016 e consolidata oggi con la candidatura alla Camera dei Deputati nel collegio Campania 1-03 Napoli Sud". Con queste parole Luigi Mercogliano, tra i principali organizzatori campani del Family day, ha annunciato la sua candidatura alla Camera nelle liste di Fratelli d'Italia. "La mia presenza in lista è un riconoscimento del lavoro fatto in tutti questi anni nella difesa dei valori cristiani per il rilancio della Famiglia composta da uomo e donna, da mamma e papà, come nucleo fondante della società contemporanea. A dicembre – ha spiegato l'esponente di Fratelli d'Italia – il partito mi chiese la disponibilità a candidarmi. La diedi immediatamente chiarendo al partito che avrei accettato qualsiasi posizione, perché lo scopo era e resta quello di portare una testimonianza in campagna elettorale della imprescindibile necessità che il prossimo Parlamento sproni il futuro Governo a mettere in campo politiche chiare a sostegno della Vita e della Famiglia, scongiurando nel contempo il perpetuarsi anche nella prossima legislatura di derive normative ed etiche come la legge sulle unioni civili, palesemente contro la famiglia naturale e quella sul Bio Testamento (DAT) dichiaratamente contro i valori cristiani e la sacralità della vita umana". L'impegno di Giorgia Meloni – ha aggiunto Mercogliano – di inserire al primo punto del programma di Fratelli d'Italia il più grande piano della storia politica italiana di sostegno alla natalità e quindi alla Famiglia ed alla Vita, per far uscire finalmente il Paese dalle secche dell'inverno demografico in cui ci stanno condannando le politiche europee ed italiane degli ultimi cinque anni, sono la garanzia che Fratelli d'Italia mette in campo per rilanciare il Paese attraverso azioni concrete". "Ringrazio quindi – ha concluso Mercogliano – Giorgia Meloni per avermi voluto in lista per testimoniare, in queste elezioni fondamentali per il destino dell'Italia, i valori fondanti della nostra nazione".(Ren)