Bagnoli: Carfagna (Fi), bonifica tutta da rifare. Sprecati soldi e tempo prezioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci meraviglia la sentenza su Bagnoli. Ecco che la bonifica è tutta da rifare: sprecati soldi e tempo prezioso. La condanna mette in luce le grosse responsabilità delle giunte di centrosinistra a testimonianza della mala gestione susseguitasi negli anni, ultima quella di de Magistris, responsabile del fallimento di BagnoliFutura. I cittadini intanto pagano e portano il conto degli errori altrui in termini di salute, di certezze, di qualità della vita e rilancio turistico dell'area". Così Mara Carfagna, deputato e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia. (Ren)