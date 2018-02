Caserta: il ministro Fedeli propone onorificenza per professoressa ferita da studente

- Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha incontrato al Miur la professoressa Franca Di Blasio, la docente che insegna italiano e storia all'Istituto superiore professionale Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico (Caserta) e che è stata aggredita con un'arma da taglio da un alunno. Oggi stesso il ministro Fedeli scriverà al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere un'onorificenza come Cavaliere della Repubblica per la docente, come forma di riconoscimento per l'impegno e l'amore profusi ogni giorno nella sua professione. E come atto simbolico di valorizzazione del ruolo chiave che le insegnanti e gli insegnanti hanno nell'educazione delle nuove generazioni, soprattutto nei contesti di maggiore difficoltà. "Incontrare la professoressa Di Blasio è stato un onore – ha detto Fedeli -. Ha vissuto un momento difficile e ha saputo affrontarlo con grande serietà e compostezza. La sua dolcezza, la sua voglia di tornare in classe, i messaggi di affetto che sta ricevendo da tutte le sue alunne e tutti i suoi alunni, quelli di oggi e quelli di ieri, sono il segno tangibile della qualità della nostra classe docente, che ogni giorno fa un lavoro incredibile in tutto il Paese. Un lavoro che dobbiamo e vogliamo riconoscere socialmente ed economicamente. Ringrazio la professoressa Franca e quanti con lei si impegnano, con il loro lavoro e anche con l'esempio civile, per dare alle ragazze e ai ragazzi gli strumenti per affrontare il presente e il futuro in modo consapevole, da cittadine e cittadini attivi".(Ren)