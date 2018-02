Napoli: arrestata ladra di capi di abbigliamento in via Toledo

- Nel corso di controlli lungo la via Toledo. personale della unità operativa Avvocata della Polizia municipale di Napoli è intervenuto per sedare una lite tra due donne all'esterno di un noto negozio di abbigliamento. Motivo del contendere, così come dichiarato da una delle due litiganti, è stato un furto avvenuto all'interno del negozio. Le stesse sono state accompagnate presso gli uffici della unità operativa dove la dipendente del negozio ha sporto formale denuncia nei confronti dell’altra donna che, in una borsa, nascondeva oltre al capo della ditta in questione, altri capi di abbigliamento con i marchi di altri due negozi sempre dislocati sulla Via Toledo. Contattati i responsabili dei citati negozi, questi, riconoscendo come capi di abbigliamento dei propri negozi quelli ritrovati all'interno della borsa, hanno provveduto a sporgere anch'essi regolare denuncia di furto.(Ren)