Cammarano (M5S): “Alfieri ha fallito in Regione, ora prepara un nuovo flop in parlamento”

- “Dopo aver inanellato una serie di flop da consigliere all’Agricoltura di De Luca, Franco Alfieri ha capito che era il momento di cambiare mestiere e ora prepara la sua corsa per mostrare tutta la sua incapacità tra i banchi del Parlamento. Un tentativo che rimarrà tale. Alla prova delle urne l’uomo delle fritture sarà valutato per i suoi insuccessi e la sua inutilità alla destra dell’uomo che l’ha scelto solo per la sua capacità di racimolare preferenze con la forza delle clientele. Sarà la seconda bocciatura in tre anni per Alfieri, che nel 2013 fu già messo alla porta dal suo stesso partito, imbarazzato dalla possibilità di ritrovarsi in lista un personaggio scomodo quanto impresentabile come lui”. E’ quanto denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. “Nelle sue stagioni da consigliere all’Agricoltura, Alfieri – aggiunge Cammarano - ha conquistato il primato di aver precipitato la Regione Campania agli ultimi posti per capacità di spesa dei fondi del Psr 2014-2020. Le uniche risorse strutturali destinate ai nostri agricoltori, stanziate attraverso fondi europei, fanno capo a bandi scritti male e altrettanto mal programmati, in quanto non in linea con le esigenze di un settore messo in ginocchio dalla crisi e dalle calamità che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. A questo non possiamo non aggiungere l’inerzia e l’approssimazione nella gestione dell’emergenza incendi, della crisi idrica e dell’emergenza alluvione nel Sannio. Non c’è ambito di competenza di Alfieri che non paghi per approssimazione e incapacità nelle scelte che sono state programmate”.(Ren)