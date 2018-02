Napoli: porto volano economia ma vanno migliorate infrastrutture

- Il presidente dell'Autorità portuale Pietro Spirito, intervenuto al forum promossa dai commercialisti napoletani, il porto di Napoli è un possibile volano per l’economia se migliorano le infrastrutture."Sul Porto di Napoli c'è molto ancora da fare, è un lavoro di lunga lena. Guardiamo ai porti di Napoli, Salerno e Castellammare come possibile volano per la regione ma solo se siamo in grado di apportare dei miglioramenti nella qualità delle infrastrutture pubbliche che gli operatori privati devono poi saper sfruttare" ha detto Pietro Spirito, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale intervenendo al forum promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli sul ruolo e i compiti dell'Organismo indipendente di valutazione. Per Spirito l'Oiv "è uno stimolo a migliorare l'efficienza e la misurazione delle performance. Gli enti pubblici e le imprese, hanno bisogno di un apporto terzo di valutazione sul metodo che diventa decisivo per determinare la migliore allocazione delle risorse". (segue) (Ren)