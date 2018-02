Elezioni: Zinzi (Fi), utile impegno di tutti per la campagna elettorale

- "Apprendiamo con piacere dell'impegno diretto del presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, in questa campagna elettorale. La strategia che Forza Italia ha messo in campo alle ultime elezioni provinciali sarà di buon auspicio". Lo ha dichiarato il Coordinatore provinciale di Forza Italia Caserta e consigliere regionale, Gianpiero Zinzi, che annuncia per mercoledì 7 febbraio alle ore 11 – presso la sede del partito in corso Trieste, 161 – la presentazione alla stampa dei candidati alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica nei collegi uninominali e plurinominali che includono la provincia di Caserta.(Ren)