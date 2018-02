Pompei: il 10 febbraio le celebrazioni dell'Anno europeo del patrimonio culturale

- Il 2018 è riconosciuto "Anno Europeo del Patrimonio culturale". Un anno dedicato alla celebrazione ma anche a riflessioni e confronti, attraverso varie iniziative nazionali, sul valore che il patrimonio culturale riveste per la nostra società e nei diversi settori della vita pubblica e privata. Il 10 febbraio, presso il Parco Archeologico di Pompei, l'ente Parco e il comune di Pompei celebreranno l'"Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Pompei per tutti. Accessibilità dei siti archeologici" focalizzando su un tema, quello dell'accessibilità al nostro patrimonio culturale, condizione di fondamentale importanza eppur non ancora scontata. L'evento, organizzato dal Ministero per i Beni, le Attività culturali e il Turismo, assieme al Parco archeologico di Pompei e al comune di Pompei, ha l'obiettivo di affrontare ad ampio spettro il tema dell'accessibilità delle persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e dell'inclusione, al fine di garantire a chiunque indistintamente l'opportunità e il diritto di essere cittadini a tutti gli effetti. Saranno, pertanto, analizzate le azioni messe in campo per il superamento delle barriere tangibili, intangibili e digitali in più realtà museali, le linee guida, le buone pratiche e le prospettive per il futuro. (segue) (Ren)