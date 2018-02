Pompei: il 10 febbraio le celebrazioni dell'Anno europeo del patrimonio culturale (2)

- Alle ore 10,30, presso il Parco archeologico di Pompei, sarà inoltre presentata l'estensione del percorso "Pompei per tutti", itinerario di visita facilitato per persone con difficoltà motoria, che includerà la visita alla Casa dei Mosaici Geometrici con il cortile delle Murene e il nuovo sistema sperimentale di braccialetti Con-Me per una visita accessibile, inclusiva e sicura. Il braccialetto indossato dal visitatore con disabilità, attraverso un'identità elettronica è capace di inviare segnali ad un server centrale che li elabora e effettua azioni mirate alla salvaguardia e alla sicurezza dei visitatori. L'itinerario "Pompei per tutti", realizzato nell'ambito del Grande Progetto Pompei e cofinanziato dall'Unione europea, si è già distinto come modello di accessibilità consentendo a chiunque, senza esclusioni e senza barriere, di poter fruire del patrimonio archeologico comune, sperimentando anche nuovi supporti tecnologici. All'evento presenzieranno il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (Gspd) e il Gruppo Sportivo Paralimpico Fiamme Gialle, Guardia di Finanza. Alle ore 14,30, invece, presso il Museo Temporaneo di Impresa del comune di Pompei in piazza Bartolo Longo, un convegno europeo illustrerà lo stato dell'accessibilità al patrimonio culturale in Italia e in Europa. (Ren)