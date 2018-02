Street food: riconosciuto brevetto di invenzione industriale per Apecar con forno a legna

- Il mezzo di trasporto a tre ruote dotato di forno a legna tradizionale, ideato dall'imprenditore partenopeo Giovanni Kahn della Corte, diventa brevetto. A decretarlo è il Ministero dello Sviluppo economico che ha riconosciuto l'invenzione industriale all'imprenditore titolare del brand Johnny Take Uè. "Il Brevetto di Invenzione industriale è un riconoscimento importante - ha dichiarato Giovanni Kahn della Corte - che premia anni di ricerca e studio, nonché di investimenti continui in materia di Street Food evoluto ed in continuo aggiornamento". Johnny Take Uè è nato nel 2012, quando Kahn Della Corte ebbe l'idea di collocare un forno a legna, in materiale refrattario e piano in biscotto di Sorrento, su di un Ape Car Piaggio. Un progetto innovativo ma nel rispetto della tradizione. La peculiarità del mezzo sta nel fatto che le pizze vengono fatte al momento, davanti gli occhi dei clienti, utilizzando ingredienti freschi e genuini. (segue) (Ren)