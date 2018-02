Napoli: Pd, nasce a Acerra il coordinamento di circoli territoriali (2)

- Molte le iniziative in campo: gazebo, assemblee pubbliche, eventi con i candidati, giornate del "porta a porta". Nuova ed efficace anche l'idea di preparare un dossier da consegnare ai candidati contenente le istanze dei territori. "La costituzione del coordinamento di questa vasta area – hanno dichiarato i segretari dem – è di grande importanza per dare attuazione alle politiche del nostro territorio troppo spesso dimenticato. Abbiamo avuto il piacere di avere candidati con senso di appartenenza alla nostra terra e questo è un buon inizio in termini di entusiasmo, ma chiediamo impegno , serietà ed attenzione per i nostri comuni" Questo nuovo organismo potrà garantire un ulteriore strumento per rafforzare il legame con il Pd metropolitano favorendo l'azione politica del partito e la sua presenza più capillare nei nostri comuni. (Ren)