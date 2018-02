Porto di Napoli: Russo (Conftrasporto), inaccettabili dichiarazioni di Spirito su ingestibilità e assenza dello Stato

- "Parlare di ingestibilità o di assenza dello Stato nel porto di Napoli è inaccettabile". Così Pasquale Russo, segretario generale di Conftrasporto e direttore generale di Confcommercio Campania. "Abbiamo sempre espresso apprezzamenti – ha proseguito – per quanti, come Spirito, in questi anni hanno preso a cuore i problemi dello scalo partenopeo come degli altri scali della Campania. Da oltre un anno il presidente Spirito guida l'Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale e nessuno gli ha fatto mancare il sostegno e lo spazio per un leale confronto di merito, anche esprimendo posizioni talvolta divergenti". "Tuttavia – ha sottolineato Russo – le affermazioni rese pubblicamente, anche alla presenza del Ministro Delrio, sono assolutamente fuorvianti e soprattutto rischiano di delegittimare ingiustamente non solo le istituzioni e quanti autorevolmente lo hanno preceduto, ma anche un mondo fatto di imprenditori, operatori portuali, armatori e professionisti che da sempre hanno costituito l'ossatura portante di un nodo logistico che ha sempre dato segnali di energica produttività". (segue) (Ren)