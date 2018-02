Napoli: il 10 e 11 febbraio le coreografie firmate di Emanuel Gat al San Ferdinando

- Sabato 10, alle 21, e domenica 11 febbraio, alle 18, al Teatro San Ferdinando di Napoli arrivano due coreografie firmate da Emanuel Gat, coreografo israeliano, stella della danza contemporanea internazionale. Si tratta di Milena & Michael, per la prima volta in scena in Italia, e di Sacre, il riadattamento di The Rite of Spring, lo spettacolo cult del coreografo, vincitore nel 2006 del prestigioso BessyAward. Milena & Michael, primo spettacolo del dittico proposto nelle due date, è una coreografia in collaborazione con Michael Loehr e MilenaTwiehaus, i due danzatori interpreti del pezzo, che da tempo lavorano con il coreografo israeliano. Milena and Michael è una danza ridotta ai suoi elementi essenziali, un riflesso dell’azione stessa del danzare e, allo stesso tempo, il racconto di due persone che cercano un contatto. Dopo aver sperimentato coreografie complesse, Emanuel Gat sceglie di concentrarsi su una forma che implica un ritorno alle basi. La produzione dello spettacolo, realizzato presso la Maison de la Danse de Lyon con il patrocinio della Fondazione Bnp Paribas è della Emanuel Gat Dance e Maison de la Danse de Lyon. (segue) (Ren)