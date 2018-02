Napoli: il 10 e 11 febbraio le coreografie firmate di Emanuel Gat al San Ferdinando (2)

- Sacre, il secondo pezzo in scaletta, è il riadattamento dell’edizione cult del 2004 del celebre capolavoro di Stravinsky firmata da Gat, che si aggiudicò il Bessy Award 2006 a New York. Un’interpretazione in chiave contemporanea de La sagra della primavera danzata su passi di salsa cubana da cinque straordinari ballerini, due uomini e tre donne, in una rilettura libera e frenetica che non si focalizza sul concetto di sacrificio, ma piuttosto su quello di azione. La creazion edi Gat smonta le meccaniche della popolare danza cubana e le riassembla per creare una coreografia complessa e dal forte carico drammaturgico. Sacre è interpretato da Emanuel Gat-Thomas Bradely, Michael Loehr, Genevieve Osbonre, Karolina Szymura, Milena Twiehaus. La produzione è della Emanuel Gat Dance, The Suzanne Dellal Centre (Israele), Festival Uzès Danse, Monaco Dance Forum, con il patrocinio di Dellal Foundation, Theatre de l’Olivier-Istres, Ballet Monte-Carlo. (Ren)