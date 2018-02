Napoli: giovedì all'Elicantropo in scena "Maledetti" di Salvatore Cantalupo

- Giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 21, al Teatro Elicantropo di Napoli, l'attore e regista partenopeo Salvatore Cantalupo porterà in scena "Maledetti". Presentato da Teatro del Sottosuolo e Memini Mutamenti Teatro, l'allestimento, attraverso i linguaggi di danza, teatro e musica, tende a condurre lo spettatore alla riflessione su chi o cosa governi la condizione attuale della vita umana, trascinandolo in un labirinto fatto di racconti incredibili, fantastici ma anche crudeli e spietati, provando a fornire, proprio, uno tempo di riflessione. In scena, oltre allo stesso Cantalupo, saranno Gianluca Guarino, Alessia Guerriero, Ambra Marcozzi, Amelia Longobardi, Cristina Messere, Ramona Pisano, Anna Ragucci, Carolina Romano, Bruno Toro, Sara Volpe. Le coreografie sono a cura di Ambra Marcozzi e le musiche saranno eseguite dal vivo, oltre che da alcuni degli interpreti, da Carl Marino Robinson alla batteria, Rosario Di Lullo e Vittorio Zimardi alle chitarre. Lo spunto è dato dalla lettura de "Il Mulino di Amleto" di Giorgio De Santillana e Hertha Von Dechend, testo dedicato a miti, leggende e tradizioni. (segue) (Ren)