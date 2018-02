Camorra: arrestato il presunto consulente dei boss e dei fratelli Cesaro

- All'alba di oggi, i militari del Raggruppamento operativo speciale, coordinati dal colonnello Gianlusa Piasentin, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del commercialista Salvatore Di Nunzio, accusato di concorso esterno in associazione camorristica. Ne ha dato notizia il quotidiano Il Mattino, informando che l'uomo potrebbe essere la mente di operazioni di riciclaggio per conto dei fratelli Raffaele ed Aniello Cesaro. Per i pm Maria di Mauro e Giuseppe Visone, che indagano sugli insediamenti produttivi di Lusciano e Marano, il professionista avrebbe svolto attività di consulenza per i Cesaro e per i clan Polverino e Mallardo. (Ren)