Napoli: sgominata banda dedita a furto e riciclaggio di auto, 15 arresti

- Quindici persone sono state arrestate questa mattina a Napoli, dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata a furto, ricettazione e riciclaggio di automobili. Gli indagati, destinatari di undici ordinanze di custodia cautelare in carcere e quattro ai domiciliari, emesse dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura, avrebbero commesso 77 furti e tentati furti di auto, per una media di 3-4 autovetture a notte, per un giro di circa 300mila euro al mese.(Ren)