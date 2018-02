Caserta: Angela Finocchiaro e Laura Curino da mercoledì al Teatro Lendi

- Da mercoledì 7 febbraio, alle ore 21, e in replica l'8 e il 9 febbraio alla stessa ora, al Teatro Lendi di Sant'Arpino, nel casertano, andrà in scena lo spettacolo di Tim Firth "Calendar Girls", tradotto e adattato da Stefania Bertola, con Angela Finocchiaro e Laura Curino. Completano il cast Elsa Bossi, Marco Brinzi, Noemi Parroni. "Calendar Girls", curato nella regia da Cristina Pezzoli, è una commedia di culto basata su un fatto realmente accaduto in Inghilterra: un gruppo di donne di mezza età, di un'associazione femminile legata alla chiesa, posa con grande scalpore per un calendario di nudi artistici per una raccolta di beneficenza, raggiungendo una straordinaria notorietà. Al suo primo allestimento in Italia, la commedia teatrale di Tim Firth presenta un cast d'eccellenza: un'inedita Angela Finocchiaro insieme a Laura Curino e alle estrose e ardite Girls, Ariella Reggio, Carlina Torta, Corinna Lo Castro e Matilde Facheris. Una commedia che fa molto ridere, il cui successo, come sottolinea la regista Cristina Pezzoli, risiede molto nel coraggio e nell'ironia con cui le Girls si spogliano, al di fuori dei rigidi canoni di perfezione ed eterna giovinezza.(Ren)