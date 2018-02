Napoli: al via la nuova fase per il completamento dei lavori del Monte Echia

- Dopo l'interruzione dei lavori di sistemazione e riqualificazione dell'area di Monte Echia dovuta all'interdittiva antimafia che aveva colpito la ditta appaltatrice, l'amministrazione comunale di Napoli, per accelerare i tempi di realizzazione, ha inserito i lavori previsti e non terminati e quelli migliorativi nel "Patto per Napoli", prevedendone il relativo stanziamento. Lo ha annunciato l'assessore all'Urbanistica Carmine Piscopo. "In tal modo - ha spiegato - si è garantita la copertura finanziaria del progetto di completamento che interessa l'antico promontorio di Pizzofalcone e si è autorizzato il nuovo bando di gara che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Il progetto di completamento dei lavori di Monte Echia, riguarda la realizzazione dell'impianto ascensore, il collegamento tra l'abitato di Santa Lucia e la sommità di Monte Echia, la relativa scala di sicurezza in ferro, i locali di uscita della scala e dell'ascensore e un punto ristoro, il tutto progettato per avere il minore impatto visivo e infine la sistemazione del Belvedere". "Il costo dei lavori della nuova gara ammonta a circa 2milioni di euro. La durata dei lavori è fissata in un anno", ha concluso Piscopo. (Ren)