Bagnoli: Verdi, finalmente si comincia a fare chiarezza sui ritardi

- "Con la sentenza di primo grado si comincia a fare chiarezza su Bagnoli, ma, al di là del percorso giudiziario che è necessario per individuare le responsabilità per gli inaccettabili ritardi e le tante omissioni, è necessario non perdere più tempo e procedere con la riqualificazione di quell'area". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comuanli di Napoli Stefano Buono e Marco Gaudini, per i quali "il prossimo Governo dovrà mantenere Bagnoli al centro dell'agenda, continuando il lavoro avviato, ma garantendo la piena collaborazione con gli enti locali e con la popolazione e gli imprenditori locali". "Bagnoli ha le potenzialità per essere un volano di sviluppo non solo per Napoli ma per l'intera Campania e non ci possiamo permettere di perdere altro tempo", hanno aggiunto i Verdi, sottolineando che "è necessario avviare tutte le procedure che permettano di accelerare la progettazione e la realizzazione delle bonifiche e degli interventi previsti, cercando magari anche il coinvolgimento della sana imprenditoria locale e internazionale".(Ren)