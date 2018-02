Campania: domani l'inaugurazione a Somma Vesuviana della prima Comunità Locale Sostenibile del Mezzogiorno

- Domani, martedì 6 febbraio alle ore 10.30, a Somma Vesuviana (via D'Aragona – Convento Padri Trinitari), comune in provincia di Napoli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca interverrà all'inaugurazione della prima Comunità Locale Sostenibile del Mezzogiorno, il Parco Mediterraneo, a seguito dell'approvazione della riforma per il sistema di accreditamento delle Comunità di Accoglienza per persone con dipendenza patologica.(Ren)