Avellino: in treno con il Touring per il Carnevale di Montemarano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornate di festa, di incontri e di amicizia, l’11 e il 18 febbraio, tra Puglia, Basilicata e Campania per riscoprire una delle tratte ferroviarie più antiche e suggestive d’Italia e lo storico Carnevale di Montemarano (AV). Il Touring Club Italiano della Puglia, Basilicata e Campania invita i soci, gli amici ed i cittadini tutti a partecipare a questa bellissima giornata alla scoperta dei borghi, dei paesaggi e del Carnevale di Montamarano con il treno storico (locomotiva diesel di fine anni ’60 D.345 in livrea d’origine e carrozze passeggeri degli anni ’50 « Corbellini »). Manifestazione in collaborazione con Fondazione FS, comune di Montemarano e Alleanza mobilità dolce.(Ren)