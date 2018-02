Napoli: l’esercito di Terracotta incontra il MANN

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 7 febbraio alle 17, un momento speciale nella Basilica dello Spirito Santo: un approfondimento a cura della dottoressa Amelia Menna, archeologa del MANN, sull'Esercito di Terracotta di Xi'an e, a seguire, una degustazione di tè preparato secondo il rito tradizionale cinese, il gong fu cha, raccontato da Giuseppe Musella di "Qualcosaditè". "Con la proroga della mostra “L’Esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina”, ripartiamo con una serie di iniziative per consolidare i legami con il territorio, come il prestigioso incontro con il MANN - Museo Nazionale Archeologico di Napoli, e per crearne di nuovi - ha commentato il curatore italiano, Fabio di Gioia -. In occasione dell'incontro di mercoledì 7 febbraio, uniamo l'approfondimento storico-artistico sul tema della mostra, a cura di un'esperta archeologa del MANN, ad un momento piacevole di scoperta della tradizionale cerimonia del tè cinese, il gong fu cha. La degustazione e il rito saranno offerti e raccontati dallo staff di "Qualcosaditè", una realtà giovane, per l'anagrafica dei suoi componenti, ma molto radicata sul territorio napoletano, che ha, nella ricerca sul campo dei tè pregiati, soprattutto cinesi, uno dei suoi punti di forza". La grande riproduzione di una delle più importanti scoperte della storia dell’archeologia, i guerrieri del grande Imperatore Qin Shi Huangdi, Ottava Meraviglia del mondo, è prorogata fino all'8 aprile ed è visitabile ogni giorno dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) nella Basilica dello Spirito Santo in via Toledo 402 a Napoli.(Ren)