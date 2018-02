Napoli: porto volano economia ma vanno migliorate infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il porto è per la città di Napoli un punto nevralgico, intorno al quale ruota l'economia del capoluogo e dell'intera regione", ha sottolineato Vincenzo Moretta, numero uno dei commercialisti napoletani. "Il restyling portuale era atteso dagli operatori del settore come fattore di ulteriore sviluppo della nostra principale risorsa: il turismo. Siamo stati lieti di ospitare il presidente dell'Autorità di sistema portuale Tirreno Centrale - ha aggiunto Moretta -, che nel suo intervento ha illustrato l'importante progetto di riqualificazione del porto di Napoli e il ruolo dell'Oiv". Per il segretario nazionale dei commercialisti italiani, Achille Coppola l'organismo indipendente di valutazione svolge un ruolo efficace nel momento in cui la programmazione strategica è strutturata. A tal fine è indispensabile individuare pochi, chiari e misurabili obiettivi leggibili dalle comunità di riferimento"."Con l'istituzione dell'elenco nazionale dei componenti dell'Oiv - ha sottolineato Immacolata Vasaturo, consigliere delegato dell'Odcec di Napoli - sarà necessario sempre più una specializzazione nell'esercizio della professione. (segue) (Ren)