Baby gang: Borrelli (Verdi), bisogna fermarli per non ritrovarci guerre tra bande come in America latina (2)

Napoli, 02 feb 16:16 - (Agenzia Nova) - "E' necessario prevedere l'allontanamento dalle famiglie - ha continuato il consigliere - quando ci si rende conto che non sanno dare altro che esempi negativi, costringendo i figli a vivere e crescere nell'illegalità". "Per sconfiggere le baby gang, poi, è necessario mettere da parte il buonismo e, quando si identificano gli autori di atti violenti, si deve procedere con la massima severità, abbassando anche l'età imputabile", ha concluso Borrelli. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "E' necessario prevedere l'allontanamento dalle famiglie - ha continuato il consigliere - quando ci si rende conto che non sanno dare altro che esempi negativi, costringendo i figli a vivere e crescere nell'illegalità". "Per sconfiggere le baby gang, poi, è necessario mettere da parte il buonismo e, quando si identificano gli autori di atti violenti, si deve procedere con la massima severità, abbassando anche l'età imputabile", ha concluso Borrelli. (Ren)