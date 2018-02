Avellino: sequestrano e picchiano coetaneo adolescente per 25 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poteva finire peggio per un 17enne di Altavilla Irpina, per un debito di 25 euro è stato sequestrato, picchiato e lasciato al freddo legato ad un albero. Lo hanno prelevato al terminal dei bus di Avellino due coetanei, un 17enne residente nello stesso comune della vittima e un 18enne, e costretto a salire a bordo dell'auto guidata dalla madre di quest'ultimo. I tre giovani sono stati fatti scendere nei pressi di un garage dove la vittima è stata picchiata con mazze di legno, legata con le mani dietro la schiena ad una sedia e imbavagliata con un manicotto da moto messogli in bocca coperto da nastro adesivo. Dopo ulteriori minacce e violenze, il ragazzo è stato trascinato in un bosco e legato ad un albero: "Se non ti uccide il freddo, ti uccido domani" avrebbe detto il 18enne a cui non erano stati restituiti 25 euro prestati due giorni prima, prima di prendergli l'orologio e andare via. La vittima è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto ai carabinieri che hanno identificato gli aggressori che sono stati denunciati per estorsione, sequestro di persona e rapina.(Ren)