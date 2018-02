Cammarano (M5S): a Capaccio ci sono anche i cittadini (2)

- “Così come ho richiesto un semplice chiarimento su un ripetitore senza offendere l'autorità di nessuno, auspico che, nel rispetto dei ruoli, il sindaco si interroghi sui ritardi nei pagamenti dei premi comunitari ai nostri agricoltori (campani e capaccesi), sulla mancata redazione del piano triennale turistico a danno degli operatori (campani e capaccesi), sulla zonizzazione dei fondi per la prevenzione incendi a danno dei cittadini (campani e capaccesi), sull'iniqua organizzazione della rete ospedaliera nel Cilento a danno dei cittadini (campani e capaccesi) e su tante altre questioni che illustri amministratori regionali provenienti da queste terre non hanno il tempo di risolvere. Non ricordo poi prese di posizione del sindaco Palumbo sulle nostre richieste inevase di fondi per la messa in sicurezza del Fiume Sele e lascio poi agli altri il giudizio sul come e sul quanto ho restituito del mio 'stipendio d'oro' ai cittadini campani, è tutto pubblico e trasparente. Detto questo, nell'indolenza dell'amministratore locale vedo oggi lo stesso autoritarismo già sperimentato nel capoluogo ieri e a Napoli oggi, secondo il quale il cittadino e le sue istanze rappresentano un fastidio, qualcosa di superfluo che non deve ostacolare l'ordine costituito. Si rassegni sindaco, esistono anche i cittadini” ha concluso Cammarano. (ren)