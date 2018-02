Napoli: Pd, nasce a Acerra il coordinamento di circoli territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un coordinamento di territori per dar vita e portare avanti politiche e iniziative di interesse comune. Un'idea nata in occasione delle prossime elezioni politiche e condivisa dal segretario metropolitano Massimo Costa, che ha anche individuato, in Paola Montesarchio, segretario del circolo Pd di Acerra, la portavoce. Undici i circoli Pd che ne fanno parte: Acerra (Paola Montesarchio), Casalnuovo (Gennaro Castiglione), Pomigliano (Vincenzo Romano), Mariglianella (Giovanni Corbisiero ), Marigliano (Antonio Sullo), Brusciano (Maria Castaldo), Caivano (Antonio Angelino), Castello di cisterna (Gaetano Esposito), Volla (Ciro Scognamiglio), Scisciano (Igor Sorokin), San Vitaliano ( Pasquale Raimo). Il coordinamento di area, che manterrà inalterata la sovranità dei singoli circoli territoriali, ha già incontrato i candidati alla camera ed al senato nel collegio uninominale n.3 Antonio Falcone e Francesco Russo e li supporterà nel corso di tutta la campagna elettorale. (segue) (Ren)