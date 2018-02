Napoli: Fratelli d'Italia, de Magistris legittima occupazioni abusive

- Il consigliere regionale della Campania Luciano Passariello, il consigliere comunale di Napoli Andrea Santoro e la dirigente di Fratelli d'Italia Ione Abbatangelo hanno contestato in una nota i contenuti dell'ultima delibera della giunta comunale di Napoli guidata da Luigi de Magistris sulla emergenza abitativa di Scampia e delle Vele: "Ancora una volta – hanno spiegato gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – de Magistris mette in campo provvedimenti che creano discriminazioni tra i cittadini privilegiando quelli che occupano abusivamente alloggi impropri come quelli delle Vele di Scampia. Il sindaco de Magistris annuncia a più riprese di voler abbattere le Vele ma poi, nei fatti, legittima le occupazioni abusive che in esse avvengono riconoscendo agli occupanti il diritto ad avere un alloggio a discapito delle tante famiglie che da anni versano in condizioni di emergenza abitativa, che attendono nelle graduatorie comunali e che vengono penalizzate per il solo fatto di non aver mai occupato un immobile comunale e di non essere inquadrate all'interno di uno dei comitati di occupanti abusivi vicini all'amministrazione comunale". (Ren)